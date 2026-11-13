Akufo-Addo, Nijerya seçimleri için 200 kişilik ECOWAS misyonuna başkanlık edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Akufo-Addo, Nijerya seçimleri için 200 kişilik ECOWAS misyonuna başkanlık edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Eski Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, Nijerya'da 16 Ocak 2027'de yapılacak genel seçimleri izleyecek 200 kişilik ECOWAS Seçim Gözlem Misyonu'na başkanlık edecek. Heyette uzmanlar, ECOWAS büyükelçileri ve sivil toplum temsilcileri yer alacak.

Eski Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS), Nijerya'da 16 Ocak 2027'de düzenlenecek genel seçimleri gözlemlemek üzere oluşturacağı 200 kişilik heyetin başkanlığına getirildi.

Akufo-Addo'nun ofisinden yapılan açıklamada, ECOWAS'ın Demokrasi ve İyi Yönetişim Ek Protokolü kapsamında Nijerya'daki seçim sürecini takip etmek amacıyla Akufo-Addo başkanlığında 200 kişilik Seçim Gözlem Misyonu görevlendireceği bildirildi.

Açıklamada, heyette dışişleri bakanlıkları ve seçim kurullarından uzmanların yanı sıra Abuja'da görev yapan ECOWAS büyükelçilerinin yer alacağı belirtildi.

ECOWAS Bilge Kişiler Konseyi üyeleri, ECOWAS Adalet Divanı üyeleri, ECOWAS Parlamentosu temsilcileri, üye ülkelerin seçim kurullarından temsilciler, sivil toplum kuruluşları, medya mensupları ve bölgesel seçim uzmanlarının da gözlem misyonuna katılacağı kaydedildi.

Gana'da 2017-2025 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Akufo-Addo, böylece Nijerya'daki seçim sürecinin bölgesel düzeyde gözlemlenmesinden sorumlu olacak.

Nijerya'da 16 Ocak 2027'de yapılması planlanan genel seçimlerde, mevcut Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu yeniden aday olacak.

Cumhurbaşkanlığı yarışında Tinubu'nun yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Atiku Abubakar ve eski Anambra Eyaleti Valisi Peter Obi'nin de aralarında bulunduğu 19 aday yarışacak.

Kaynak: AA
DiplomasiPolitikaNijeryaGüncelDünyaGanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da fuhuş çetesine baskın Kadınlara yaptıkları kan dondurdu İstanbul'da fuhuş çetesine baskın! Kadınlara yaptıkları kan dondurdu
Şehitler Köprüsü’nde hareketli anlar Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda
Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı Cep telefonu yasağı getirildi Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı! Cep telefonu yasağı getirildi
Yurt dışında ölenlerin mirasına ’joker’ düzeni: 11 kişi gözaltında Yurt dışında ölenlerin mirasına 'joker' düzeni: 11 kişi gözaltında
Altın fiyatlarında sürpriz dönüş Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi Altın fiyatlarında sürpriz dönüş! Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi
Cemre Baysel sonunda itiraf etti Milli futbolcuyla aşk yaşıyor Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
12:29
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
12:06
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?
12:02
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
11:46
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları
10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
10:43
Yurt dışında ölenlerin mirasına ’joker’ düzeni: 11 kişi gözaltında
Yurt dışında ölenlerin mirasına 'joker' düzeni: 11 kişi gözaltında
10:10
Belçika maçının devresinde Ümit Özat’tan Sergen Yalçın’a ağır sözler
Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 13:18:24. #7.13#
SON DAKİKA: Akufo-Addo, Nijerya seçimleri için 200 kişilik ECOWAS misyonuna başkanlık edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android