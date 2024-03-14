AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yosun Akverdi ve beraberindekiler, derneğin kuruluşunun 28. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Akverdi ile beraberindeki dernek üyeleri, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesinin önüne geldi. Mozoleye çelengin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.
Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Akverdi, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Büyük Atatürk, bugün kuruluşumuzun 28'inci yılında AKUT Arama Kurtarma Derneği'ni temsilen, AKUT'un ilk kadın yönetim kurulu başkanı olarak yönetim kurulu üyeleri ve Türkiye'nin dört bir yanından karşılıksız, tamamen gönüllülük esasıyla çalışan AKUT gönüllülerimizle, size ve ilkelerinize olan bağlılığımızı arz etmek üzere manevi huzurunuzdayız.
Siz bizlere sadece yolunuzda yürüyerek büyüteceğimiz, ilelebet koruyacağımız bir Cumhuriyet bırakmadınız; dünyada ve Türkiye'de afetlerde, dağ ve doğada bir canı kurtarmak için el uzatmayı sürdürmek için ihtiyaç duyduğumuz cesaret ve kararlılığı da miras bıraktınız.
'Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır, geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur' sözünüzü bir an bile unutmadan çıktığımız bu gönüllü yolculukta, ihtiyaç duyduğumuz mücadele gücümüzü, dayanıklılığımızı, disiplinimizi sözlerinizden, eylemlerimizden, ülkünüzden alıyoruz. Vasiyetiniz, AKUT gönüllüleri olarak bizlerin yüreğinde ve aklında kudretli ve canlı bir güç olarak yaşıyor ve daima yaşayacaktır."
Akverdi ve beraberindekiler, daha sonra 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrinin bulunduğu bölüme geçerek, saygı duruşunda bulundu.
Son Dakika › Güncel › AKUT Arama Kurtarma Derneği Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaptığı ziyarette, ilçenin depreme dayanıklı yapılarla donatıldığını ve hazırlıklı olduğunu belirtti. Yılmaz, Karlıova'da yapılan hizmetlerin devam edeceğini ve gençlere daha fazla istihdam imkanı sağlanacağını ifade etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Artık amacımız gelişmiş ülkelere yetişmek değil, onların önünde, en ön sırada yer almaktır.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesinin genel kurulunda Anadolu Ajansı (AA) Kıdemli Muhabiri Selçuk Kılıç, üçüncü kez başkanlığa seçildi. Genel kurulda yapılan seçimde Kılıç, 62 oy alarak başkanlığa yeniden seçilirken, diğer aday Gökmen Şahin 44 oyda kaldı. Kılıç, görevine devam edecek yönetim kurulu üyeleriyle birlikte TSYD Trabzon Şubesini daha da etkin hale getirmek için önemli projeler yapacaklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Ağrı'ya kurulan tekstil kent sayesinde istihdam kapısı açtıklarını ve hedeflerinin 17 fabrikada 15 bin istihdama ulaşmak olduğunu belirtti. Erdoğan ayrıca, Ağrı'ya sağlık tesisleri, konutlar, yollar, barajlar ve sulama tesisleri gibi birçok önemli projeyi kazandırdıklarını ifade etti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2019-2024 dönemi son meclis toplantısında meclis üyelerine teşekkür plaketi verdi. Aktaş, konuşmasında şehre değer katmak için birlikte çalıştıklarını ve geleceğe dair kararları birlikte aldıklarını belirtti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bellona Mobilya'da gece vardiyasında çalışan işçilerin sahur sofralarına misafir oldu. Başkan Büyükkılıç, işçilerle sohbet ederek Ramazan Ayı'nı tebrik etti.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ruhsatsız tabanca, tüfek ve silahlara ait mühimmatlar ele geçirildi. Toplamda 9 ruhsatsız tabanca, 3 silah şarjörü, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 82 fişek bulundu. Operasyon kapsamında 12 şüpheliye işlem yapıldı.
Silivri'de kamyonet, arıza nedeniyle sağ şeride çeken otomobili tamir etmeye çalışan Anıl Aci'ya çarptı. Anıl Aci, kazada hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Aci'nın geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan'da ehliyetsiz bir sürücü tarafından çarparak öldürülen Murat Aci'nın amcasının oğlu olduğu belirlendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?