Ülke genelinde mevcutta 30 ve kurulma çalışmaları devam eden yeni ekipleriyle birlikte 5 bine yakın gönüllüye sahip olan Türkiye'nin ilk arama kurtarma derneği AKUT, kuruluşunun 28. yılında Anıtkabir'i ziyaret etti.
Türkiye genelinde 30 ekibi ve kurulma çalışmaları devam eden yeni ekipleriyle birlikte 5 bine yakın gönüllüye sahip olan ülkemiziin ilk arama kurtarma derneği AKUT, 28. yaşını kutladı. Uzmanlık alanlarına sürekli yenilerini ekleyerek faaliyetlerini sürdüren dernek, 28. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'de Ata'nın manevi huzuruna çıktı, mozoleye çelenk bıraktı.
AKUT Yönetim Kurulu ile birlikte AKUT gönüllüleri ve basın mensuplarının katıldığı etkinlikte AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yosun Akverdi Sezginsoy, Anıtkabir hatıra defterine günün anlam ve önemine itlişkin şunları yazdı:
"Kuruluşumuzun 28'inci yıl dönümünde AKUT Arama Kurtarma Derneği'ni temsilen AKUT'un seçilmiş ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım ve Türkiye'nin dört bir yanından hiçbir karşılık beklemeden ihtiyaç duyanların yardımına koşmak amacıyla aralıksız çalışan gönüllülerimizle, Size ve İlkelerinize olan bağlılığımızı arz etmek üzere manevi huzurunuzdayız. Dünyada ve Türkiye'de afetlerde, kazalarda, dağda ve doğada bir canı kurtarmak için el uzatmayı misyon edinmiş AKUT Arama Kurtarma Derneği'nin gönüllüleri olarak bizlere, bu misyonu sürdürmek için ihtiyaç duyduğumuz cesaret ve kararlılığı da miras bıraktınız. 'Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır, geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur' sözünüzü bir an bile unutmadan çıktığımız bu gönüllü yolculukta, ihtiyaç duyduğumuz mücadele gücümüzü, dayanıklılığımızı, sürekli öğrenme ve çalışma disiplinimizi sözlerinizden, eylemlerinizden, kahraman halkımızı her daim bir arada tutan ülkünüzden alıyoruz. Vasiyetiniz, AKUT Gönüllüleri olarak bizlerin yüreğinde ve aklında kudretli ve canlı bir güç olarak yaşıyor ve daima yaşayacaktır."
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