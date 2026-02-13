Akyaka Kaymakamı 2025 Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
Akyaka Kaymakamı 2025 Yılın Kareleri Oylamasında

Akyaka Kaymakamı 2025 Yılın Kareleri Oylamasında
13.02.2026 09:48
Kars Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, 2025 Yılın Kareleri oylamasına katıldı. Oylama 15 Şubat'a kadar.

Kars'ın Akyaka ilçesi Kaymakamı İsmail Demirtaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Demirtaş, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Kaymakam Demirtaş, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu", "Portre"de ise Ahmet Aslan'nın "Yılların ardından" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafına oy veren Demirtaş, "Spor"da Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci" isimli fotoğrafına oy verdi."

Demirtaş, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat"ta ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karelerini tercih etti.

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

İsmail Demirtaş, Anadolu Ajansı, Güvenlik, Akyaka, Güncel, Kültür, Sanat, Kars, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
