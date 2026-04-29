Akyapı Şirketler Grubu, 2026'da çift haneli büyüme hedefliyor

Akyapı Şirketler Grubu, Akyapı Lojistik, Akyapı Air ve Akyapı Vagon markalarıyla 35 yıllık bir aile şirketi. Türkiye'de demiryolu lojistiğinde küresel armatörlerle en yüksek operasyon hacmine sahip olan Akyapı Lojistik, blok tren taşımacılığı, uluslararası demiryolu taşımaları, dryport işletmeciliği, antrepo, geçici depolama, havalimanı kargo terminal işletmeciliği, serbest depo hizmetleri ve lojistik bilişim hizmetleri sunuyor. 150 bin metrekarelik intermodal terminale sahip olan şirket, 5,5 km demiryolu iltisak hattı, 17 bin metrekare kapalı antrepo, 11 bin palet depolama kapasiteli raf sistemi, 4 bin metrekare kapalı serbest depo, 7 bin 500 metrekare kapalı alanlı Gümrüklü Geçici Depolama Alanı, 65 bin metrekare konteyner stok sahası ve 20 bin metrekare dökme yük terminali ile hizmet veriyor.

Akyapı Air Cargo, küçük gramajlı kargolardan büyük tonajlı yüklemelere kadar tüm gönderileri taşırken, Akyapı Vagon ise ECM sertifikalı olarak lokomotif ve vagonların revizyon, bakım ve onarım süreçlerinin yanı sıra yedek parça üretimi ve Ar-Ge faaliyetlerini yürütüyor. Genel Müdür Arda Aksoy, Akyapı Lojistik'in yeşil lojistik belgesine sahip olduğunu ve iki yıldır sürdürülebilirlik raporu yayınladığını belirtti. Karbon emisyonlarını ölçülebilir ve doğrulanabilir şekilde azalttıklarını, uluslararası standartlara uygun karbon kredisi üretme potansiyeline ulaştıklarını söyledi.

Aksoy, 2026'da dijitalleşme ve kurumsallaşmaya odaklandıklarını, çift haneli büyüme hedeflediklerini açıkladı. Akyapı Vagon'un kapasite artışına giderek yeni makine yatırımları yapacağını, bazı parçalarda ihracata başlayacağını belirtti. Akyapı Air Cargo'nun IATA belgesi ile müşteri portföyünü genişleterek hızlı ve ekonomik hava kargo çözümleri sunmaya devam edeceğini, hava kargo sektörüne yönelik depolama altyapısı için yeni inşaat yatırımları planladıklarını ifade etti.

Türkiye'nin ilk intermodal terminali olarak 2022'de devreye aldıkları yatırım ile Kayseri'ye Dryport statüsü kazandırmayı hedeflediklerini aktaran Aksoy, yakın zamanda Kayseri Havalimanı Kargo Terminali yatırımını devreye alacaklarını duyurdu. Bu yatırım için DHMİ'den kiralanan terminal binasında sertifikasyon, eğitim, inşaat ve ruhsat süreçlerini tamamladıklarını, açılışı kısa sürede yapacaklarını söyledi. Anadolu'nun Uluslararası Hava Kargo Merkezi olma vizyonuyla hareket ettiklerini belirtti.

Akyapı, 1984'te inşaat ve hafriyatla başladığı iş hayatında 1990'larda çimento, klinker ve kömür taşımacılığına yöneldi. 1992'de TCDD ile yapılan görüşmeler sonucunda Kayseri'de vagon yükleme ve boşaltma hizmetlerine odaklanarak demiryolu lojistiğinde uzmanlaştı. Birinci neslin vizyoner bakışıyla konteyner taşımacılığına yönelen şirket, Türkiye'de tren ile konteyner taşımacılığı yapan ilk firma oldu. 2000'de uçtan uca entegre lojistik çözümleri sunmaya başlayan Akyapı, ikinci neslin yönetime katılmasıyla büyümesini sürdürdü. 2020'de Türkiye'nin ilk intermodal terminalini devreye aldı, ardından Akyapı Vagon ve Akyapı Air Cargo ile hizmet alanını genişletti.

Aksoy, Kayseri-İskenderun ve Kayseri-Mersin hattının Yenice sonrası kısmının altyapı çalışması nedeniyle kapalı olduğunu belirterek, bu durumun güney limanlarına demiryolu bağlantısını kopardığını ve sanayicilere ek maliyet getirdiğini söyledi. Yenice-Mersin hattının 21 Nisan 2024'te iki yıllığına kapatıldığını, 2025'te bu nedenle oluşan ilave maliyetin 780 milyon TL olduğunu ve bu maliyetin sanayiciler tarafından ödendiğini ifade etti. Hattın bir an önce yük taşımacılığına açılması gerektiğini vurguladı.