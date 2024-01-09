Akyazı'da 16 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çeşitli suçlardan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Firari olan F.Y'nin ilçede olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakaladı. Yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
09.01.2024 - 14:47,
Güncelleme: 14:48
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çeşitli suçlardan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına hız verdi.
Hakkında 3 ayrı suçtan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari F.Y'nin ilçede olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA