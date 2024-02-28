Akyazı'da Atatürk Heykeline Balyozla Zarar Veren Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Akyazı'da Atatürk Heykeline Balyozla Zarar Veren Şüpheli Gözaltına Alındı

Akyazı\'da Atatürk Heykeline Balyozla Zarar Veren Şüpheli Gözaltına Alındı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Atatürk heykeline balyozla zarar verdiği iddia edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi yakaladı ve heykelde inceleme yaptı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

28.02.2024 21:23  Güncelleme: 21:25
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Atatürk heykeline balyozla zarar verdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Ömercikler Mahallesi Necati Temel Caddesi'nde bulunan Atatürk heykeline bir kişinin balyozla vurduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheli Y.U'yu gözaltına aldı.

Ekipler, zarar gören Atatürk heykelinde de inceleme yaptı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Sakarya, Akyazı, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Akyazı'da Atatürk Heykeline Balyozla Zarar Veren Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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