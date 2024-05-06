Akyazı'da boya dolu varil patladı: 3 orman işçisi yaralandı - Son Dakika
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Akyazı'da boya dolu varil patladı: 3 orman işçisi yaralandı

Akyazı\'da boya dolu varil patladı: 3 orman işçisi yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Akyazı Orman İşletme Şefliği deposunda ağaç damgalamada kullanılan boya dolu varil patladı. Patlamada, 3 orman işçisi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Patlamanın sebebi ise henüz belirlenemedi.

06.05.2024 15:59
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde boya dolu varilin patlaması sonucu 3 orman işçisi yaralandı.

Akyazı Orman İşletme Şefliği deposunda ağaç damgalamada kullanılan boyanın bulunduğu varil henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamada, orman işçileri S.Y, F.Y. ve A.K.T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Akyazı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan S.Y. ve F.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ve itfaiye ekipleri, patlamanın sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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