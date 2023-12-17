 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Akyazı'da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Akyazı'da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile tır çarpıştı. Kazada tır sürücüsü ve hafif ticari araçtaki bir yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akyazı\'da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 2 yaralı
17.12.2023 - 08:39,
Abone Ol

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

D-140 kara yolu Kuzuluk ışıklarında Yusuf E. idaresindeki 54 AGD 976 plakalı hafif ticari araç ile Okan B'nin (39) kullandığı 41 APP 594 plakalı tır çarpıştı.

Kazada tır sürücüsü ile hafif ticari araçtaki yolcu Hayriye E. (43) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sakarya, Kuzuluk, Akyazı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akyazı'da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


08:43
72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı 72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı
03:28
Kocaeli'de eğlence mekanında feci şekilde darp Kocaeli'de eğlence mekanında feci şekilde darp
00:27
İsrail'den Gazze'de insani felaket! Onlarca Filistinliyi diri diri toprağa gömmüşler İsrail'den Gazze'de insani felaket! Onlarca Filistinliyi diri diri toprağa gömmüşler
00:12
Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı
00:05
İstanbul'da şiddetli rüzgarın etkisiyle güvenlik paneli yola devrildi İstanbul'da şiddetli rüzgarın etkisiyle güvenlik paneli yola devrildi
23:55
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55
23:33
Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam
23:05
TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog

Son Dakika
08:43 72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı
03:28 Kocaeli'de eğlence mekanında feci şekilde darp
00:27 İsrail'den Gazze'de insani felaket! Onlarca Filistinliyi diri diri toprağa gömmüşler
00:12 Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı
00:05 İstanbul'da şiddetli rüzgarın etkisiyle güvenlik paneli yola devrildi
23:55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55
23:33 Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam
23:05 TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog
23:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın
21:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 09:10:36. #1.12#
SON DAKİKA: Akyazı'da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement