Akyazı\'da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
D-140 kara yolu Kuzuluk ışıklarında Yusuf E. idaresindeki 54 AGD 976 plakalı hafif ticari araç ile Okan B'nin (39) kullandığı 41 APP 594 plakalı tır çarpıştı.
Kazada tır sürücüsü ile hafif ticari araçtaki yolcu Hayriye E. (43) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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