Akyazı'da İnşaat İşçisi Düştü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde inşaattan düşen işçi yaralandı.

Fatih Mahallesi 9064 Sokak'taki bir inşaatının ikinci katında çalışan M.A. (44), henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen M.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.