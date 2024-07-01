Sakarya'nın Akyazı ilçesinde servis minibüsü ile çarpışması sonucu ağır yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Ada Caddesi'nde seyreden M.H.D. idaresindeki 54 AKJ 646 plakalı motosiklet, Karaçalılık Mahallesi girişinde M.K. yönetimindeki 54 S 1730 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.
Kazanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Akyazı'da motosiklet ile servis minibüsü çarpıştı: Sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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