Akyazı'da Motosiklet Kazası - Son Dakika
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Akyazı'da Motosiklet Kazası

Akyazı\'da Motosiklet Kazası
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Akyazı'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı, kaza güvenlik kamerasında görüntülendi.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Akyazı ilçesi Ada Caddesi Yeni Camii mevkiinde meydana geldi. M.Ç. yönetimindeki motosiklet ile cadde üzerinde geri dönüş yapmak isteyen K.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrularak yola düşen M.Ç. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Ç., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet ile otomobilin çarpışması ve motosiklet sürücüsünün savrularak yere düştüğü görüldü.

Polis, kazayla ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Akyazı'da Motosiklet Kazası - Son Dakika

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