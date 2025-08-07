Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Güzlek Mahallesi'nde Mehmet Y'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet ile H.A. idaresindeki 54 HH 797 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Mehmet Y. yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince yapılan kontrolde, Mehmet Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan H.A. ise hastaneye kaldırıldı.
Mehmet Y'nin cenazesi, incelemelerin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
