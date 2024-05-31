Akyazı\'da otomobil ile traktör çarpıştı, traktör sürücüsü yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobille çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı.
Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) Yaşar Zımba'nın kullandığı 54 YZ 009 plakalı otomobil ile A.E idaresindeki traktör, Kuzuluk yolu Karaçalılık Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Yaralı traktör sürücüsü, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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