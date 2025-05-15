Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iş yerinde çıkan tartışmada silahla vurulan kişi yaralandı.
Yunus Emre Mahallesi Pazarköy Caddesi'ndeki oto yıkamanın sahibi K.O, henüz bilinmeyen nedenle iş insanı Ö.P'yi silahla bacağından vurdu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve bekçi ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Akyazı'da Silahlı Tartışma: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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