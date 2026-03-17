Akyazı'da Yağ Kazanı Patladı, Yangın Söndürüldü

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, orman ürünleri entegre tesisinde, yağ kazanının patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiyecilerin çalışmasıyla söndürüldü.
Akyazı ilçesi Bedilkadırbey Mahallesi Söğüt Caddesi'ndeki orman ürünleri entegre tesisinde gece saatlerinde yağ kazanının patlaması sonucu yangın çıktı. Bacadan yükselen alevler kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale edip, alevleri söndürdü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Haber: Serhat YILMAZ/AKYAZI(Sakarya),
