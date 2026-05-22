Akyurt'ta Kur'an Kursu Kapanış Programı Düzenlendi

22.05.2026 16:17
Akyurt'ta 4-6 yaş Kur'an kursunun kapanışı, minik öğrencilerin gösterileriyle kutlandı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kurslarının kapanışı dolayısıyla program düzenlendi.

İlçe Müftülüğünce Necip Fazıl Konferans Salonu'ndaki programda, öğrencilerin sahne performansları izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Minik öğrenciler, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler seslendirdi, çeşitli gösteriler sundu.

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Çocukluk Dönemi Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Dr. Zuha Döndü Seven, Kaymakam Hamit Genç, Akyurt Belediye Başkan Yardımcısı Nadi Tiryaki, İlçe Müftüsü Adem Yıldız, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, aileler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

