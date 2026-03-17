Akyurt\'ta Sakal-ı Şerif Ziyareti

Ankara'nın Akyurt ilçesinde Sakal-ı Şerif, vatandaşların ziyaretine açıldı.

Akyurt Müftülüğü tarafından Seyyid Burhaneddin Camisi ve Otonomi Camisi'nde düzenlenen programda, vatandaşlar salavat eşliğinde ve ilahiler okuyarak Sakal-ı Şerifi ziyaret etme imkanı buldu.

Akyurt Müftüsü Adem Yıldız'ın dua ettiği programlarda duygusal anlar yaşandı.

Kutsal emaneti görmek isteyen vatandaşlar camilerde yoğunluk oluşturdu.