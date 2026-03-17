Ankara'nın Akyurt ilçesinde Sakal-ı Şerif, vatandaşların ziyaretine açıldı.
Akyurt Müftülüğü tarafından Seyyid Burhaneddin Camisi ve Otonomi Camisi'nde düzenlenen programda, vatandaşlar salavat eşliğinde ve ilahiler okuyarak Sakal-ı Şerifi ziyaret etme imkanı buldu.
Akyurt Müftüsü Adem Yıldız'ın dua ettiği programlarda duygusal anlar yaşandı.
Kutsal emaneti görmek isteyen vatandaşlar camilerde yoğunluk oluşturdu.
Son Dakika › Güncel › Akyurt'ta Sakal-ı Şerif Ziyareti - Son Dakika
