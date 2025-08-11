Al Jazeera'dan İsrail'e Gazze Açıklaması

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, İsrail'in Gazze'de gazetecilerini planlı şekilde hedef alarak öldürmesini "Gazze işgali öncesi sesleri susturmaya yönelik umutsuz bir girişim" olarak nitelendirdi.

Al Jazeera televizyonundan, İsrail ordusunun Gazze kentinde Şifa Hastanesi çevresindeki gazeteci çadırını doğrudan hedef alan saldırıda, muhabirleri Enes eş-Şerif ile Muhammed Kurayka'nın da aralarında bulunduğu 5 gazetecinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla yapılan açıklamada, "Gazetecilerin planlı şekilde hedef alınarak öldürülmesi, Gazze işgali öncesinde sesleri susturmaya yönelik umutsuz bir girişimdir. Saldırının sorumluluğu tamamen İsrail ordusu ve hükümetine aittir." denildi.

İsrail ordusunun birçok yetkilisinin, muhabirleri eş-Şerif ve ekip arkadaşlarını hedef almaya yönelik çağrıları ve kışkırtmaları sürekli tekrar ettiği vurgulanan açıklamada, söz konusu gazetecilerin öldürülmesi şiddetle kınandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Enes eş-Şerif, işgalci İsrail'in Gazze halkına dayattığı açlığı dünyaya belgeleyen en cesur gazetecilerden biriydi. Gazze'yi işgal planının bir parçası olarak seslerin susturulması umutsuz bir girişimdir."

İsrail hükümetinin Gazze'nin tamamını işgal etmeye yönelik planını resmen açıkladığı 22 aydır süren soykırım saldırılarının tam ortasında bu suikastın gerçekleştiğine dikkati çekilen açıklamada, İsrail'in saldırıyı "gazeteci çadırını doğrudan hedef alan alçakça ve kasıtlı bir eylem" olarak yaptığını kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu suikastın basın özgürlüğüne yönelik yeni, aleni ve planlı bir saldırı olduğuna işaret edilerek, "Gazze'de son kalan seslerin dünya ile gerçek trajediyi paylaşmasının engellenmesi hedefleniyor." ifadeleri kullanıldı.

"Gerçeği ifade etmek, İsrail'in gözünde bir tehdit haline gelmiştir"

Açıklamada, İsrail ordusunun suçunu örtbas etmek için yaptığı açıklamalar ve iddiaların gerçek dışı olduğunun altı çizilerek, İsrail'in Enes eş-Şerif'i "Hamas'ın hücre lideri" ve "İsrail'e roket saldırıları planlamakla" suçlaması reddedildi.

Enes eş-Şerif'in daha önce yaptığı açıklamalarda herhangi bir siyasi bağlantısı olmadığını, sadece gerçeği tarafsız ve olduğu gibi aktaran bir gazeteci olduğunu belirttiği hatırlatılan açıklamada, İsrail'in gazetecilere yönelik sürekli tehdidi ve onları hedef göstermesi kınandı.

"Gerçeği ifade etmek, açlıkla mücadele eden Gazze'de İsrail'in gözünde bir tehdit haline gelmiştir." ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail'in bu suçlarının cezasız kalmasının, işgalin daha fazla katliam yapması için teşvik edici olduğu ve uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

İsrail ordusunun, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu çadıra düzenlediği saldırıda 2'si Al Jazeera muhabiri 5 gazeteci hayatını kaybetmişti.