 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Al Jazeera kameramanı Gazze'de toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Al Jazeera kameramanı Gazze'de toprağa verildi

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden Al Jazeera televizyonunun kameramanı Samir Ebu Dakka, yüzlerce Filistinlinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Ebu Dakka'nın meslektaşları ve gazeteciler de törene katıldı. İsrail'in yaraladığı ve ilk yardıma izin vermediği Ebu Dakka'nın hayatını kaybetmesi büyük üzüntüye neden oldu.

Al Jazeera kameramanı Gazze\'de toprağa verildi
16.12.2023 - 12:51,  Güncelleme: 12:55
Abone Ol

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölen Al Jazeera televizyonunun kameramanı Samir Ebu Dakka, yüzlerce Filistinlinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinde düzenlenen törene, çok sayıda Filistinlinin yanı sıra Ebu Dakka'nın meslektaşları onlarca gazeteci de katıldı.

Nasır Hastanesinin bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından Han Yunus'taki şehir mezarlığına defnedilen Ebu Dakka'yı son yolculuğunda, aynı saldırıda yaralanan Al Jazeera muhabiri Vail Dahduh da yalnız bırakmadı.

İsrail'in yaraladığı ve ilk yardıma izin vermediği Ebu Dakka hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin kaldığı Ferhane Okulu yakınına düzenlediği saldırıda Al Jazeera kameramanı Ebu Dakka, Gazze muhabiri Vail ed-Dahduh'la beraber yaralanmıştı.

Ebu Dakka'nın yaralandıktan sonra sığındığı ve saldırıların devam ettiği Ferhane Okulunun olduğu bölgeye ambulansların giremediği, İsrail güçlerince kuşatılan bölgeye ilk yardım ekiplerinin girmesine ve kanaması olan yaralı gazeteciye müdahale edilmesine saatlerce izin verilmediği aktarılmıştı.

Daha sonra Al Jazeera televizyonu, Ebu Dakka'nın hayatını kaybettiğini duyurmuş, yerel kaynaklar da okulda mahsur kalanlara müdahale etmek isteyen 3 sivil savunma çalışanın da İsrail saldırısı sonucu öldüğünü belirtmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İsrail, Nasır, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Al Jazeera kameramanı Gazze'de toprağa verildi - Son Dakika


13:00
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:47
G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart
12:24
84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
12:19
İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor
11:35
CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31
Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20
Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
11:11
Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde

Son Dakika
13:00 Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:47 G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart
12:24 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
12:19 İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor
11:35 CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31 Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20 Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
11:11 Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09 İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:06 Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 13:59:44. #1.13#
SON DAKİKA: Al Jazeera kameramanı Gazze'de toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement