Ala'dan Suriye Açıklaması
Efkan Ala, Suriye'de istikrar için atılan adımları desteklediklerini belirtti.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Suriye'de istikrarın tahkimine yönelik atılan somut adımları yakından takip ettiklerini ve memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Suriye'de istikrarın tahkimine yönelik atılan somut adımları yakından takip ediyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye olarak Suriye'nin barış ve istikrarına katkı sağlayacak her türlü çabayı desteklemeye, bölgenin huzur ve güvenliğini güçlendirecek girişimlere katkı sunmaya devam edeceğiz."
Kaynak: AA
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