Terörsüz Türkiye Yasa Teklifi TBMM'de - Son Dakika
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Terörsüz Türkiye Yasa Teklifi TBMM'de

Terörsüz Türkiye Yasa Teklifi TBMM\'de
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AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde çerçeve yasa teklifinin TBMM'ye sunulduğunu, bunun önemli bir aşama olduğunu ve sürecin toplumsal barışı güçlendireceğini belirtti. Katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

(ANKARA) - AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Terörsüz Türkiye" sürecinde çerçeve yasa teklifinin bugün TBMM'ye sunulmasıyla önemli bir aşamaya ulaşıldığını belirterek, "Ülkemizin toplumsal barışını, ortak geleceğini ve bölgemizin istikrarını tahkim edecek bu önemli sürece katkı sunan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Ala, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ala, sürecin ülkenin huzur ikliminin güçlenmesini sağlayacağını belirterek, "çerçeve yasa" teklifinin bugün TBMM'ye sunulmasıyla önemli bir aşamaya ulaşıldığını ifade etti.

Ala, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülkemizin huzur ikliminin güçlenmesini sağlayacak 'Terörsüz Türkiye' sürecinde, çerçeve yasa teklifinin bugün TBMM'ye sunulmuş olmasıyla önemli bir aşamaya ulaşmış bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstlendiği tarihi sorumluluk ve aziz milletimizin desteğiyle yürüttüğümüz, kazananı 86 milyon vatandaşımız, gönül coğrafyamızda umudunu bize bağlamış kardeşlerimiz ve bütün bölgemiz olan süreç ile 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize daha da yaklaşmış olacağız. Ülkemizin toplumsal barışını, ortak geleceğini ve bölgemizin istikrarını tahkim edecek bu önemli sürece katkı sunan herkese teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Terörsüz Türkiye Yasa Teklifi TBMM'de - Son Dakika

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