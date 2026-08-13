Alaca'da Alkollü Sürücüye 2 Yıl Ehliyet Cezası

Çorum'un Alaca ilçesinde aracıyla park halindeki 2 araca çarpan alkollü sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu.

E.V. idaresindeki 14 BH 841 plakalı otomobil, Ankara Caddesi'nde yoldan çıkarak park halindeki 2 araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde 0,62 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün, daha önce de hakkında alkollü araç kullanma suçundan işlem yapılmış olmasından dolayı ehliyetine 2 yıl el konuldu. Sürücüye ayrıca 50 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.