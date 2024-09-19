Alaca'da Cemevi Temel Atma Töreni

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Çorum'un Alaca ilçesinde Alaca Alevi Kültür Merkezi'nce inşasına başlanan cemevi için temel atma töreni yapıldı.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Denizhan Mahallesi Cevizli Sokak'ta düzenlenen temel atma töreninde yaptığı konuşmada, cemevinin Alaca'ya hayırlı olmasını temenni etti.

İbadethanelerin toplanma yerleri olduğunu belirten Arslan, "Camiler, cemevleri toplanma yerleridir. İnsanlar orada toplanır, dünyalıklardan arınır, aynı saf ve aynı semahta bir araya gelirler. Orada ayrım olmaz. Cemevleri ibadet, edep, erkan yerleridir. Cemevleri kamil insanların irfan meclisidir. Makam ve mevkinin olmadığı eşitlik meydanıdır. Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin dediği gibi 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' kimse bizi ayırt etmesin." dedi.

Törende konuşmaların ardından cemevinin temeli atıldı.

Törene, Belediye Başkanı Şerif Arslan, Camili Köy Bölgesi Dedesi Yazar Hüseyin Dedekargınoğlu, Çorum Alevi Kültür Merkezi Dedesi Şahin Polat, Alaca Kültür Derneği Dedesi Sefa Aydoğan ile vatandaşlar katıldı.