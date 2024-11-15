Alacak Kavgasında Tabanca İle Yaralanma: 2 Şüpheli Tutuklandı

Güncel

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde alacak kavgasında Sebahattin Y.'nin tabanca ile vurularak yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli, tutuklandı.

Üniversiteler Mahallesi'ndeki bir kafede dün akşam saatlerinde buluşan Sebahattin Y. ile N.A., alacak meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada kafede arka masada oturan N.A.'nın kuzeni M.Y.A., Sebahattin Y.'yi yanındaki tabancayla vurarak yaraladı. Şüpheliler kaçarken, Sebahattin Y., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Daha sonra yakalanan suç aleti ile yakalanan 2 şüpheli, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.