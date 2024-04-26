Alaçam Belediyesi Sivrisinek ve Haşere İlaçlamasına Devam Ediyor - Son Dakika
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Alaçam Belediyesi Sivrisinek ve Haşere İlaçlamasına Devam Ediyor

Alaçam Belediyesi Sivrisinek ve Haşere İlaçlamasına Devam Ediyor

Alaçam Belediyesi ekipleri, sivrisinek ve haşerelere yönelik ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, sivrisinek, uçkun, larva ve diğer haşerelere karşı ilaçlama yaparken, ulaşılması zor bölgelerde dron kullanıyor. Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, halkın daha sağlıklı bir ortamda yaşaması için ilaçlama çalışmalarına hız verdiklerini belirtti ve toplum sağlığının öncelikleri olduğunu vurguladı.

26.04.2024 14:35  Güncelleme: 14:44
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Alaçam Belediyesi ekipleri, sivrisinek ve haşerelere yönelik ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekipleri, sivrisinek, uçkun, larva ve haşerelere karşı ilaçlama gerçekleştiriyor. Ekiplerin ulaşamadığı bölgelerde ilaçlamanın hızlı ve güvenli şekilde yapılması için dron kullanılıyor.

Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, sürekli yaptıkları ilaçlama çalışmalarına havanın ısınmasıyla hız verdiklerini belirtti.

Çay ve derelerin çok olduğu ilçede halkın daha sağlıklı ve rahat ortamda yaşaması için ekiplerinin göl, dere, yeşil alanlar, mahalle aralarında ilaçlama yaptığını dile getiren Özdemir, "Tam donamlı ve eğitimli ekiplerimiz, toplum sağlığını tehdit edebilecek haşerelerin yuvalanıp çoğalabileceği yerlerde düzenli olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bizim her şeyden önce görevimiz toplum sağlığı. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltip, sağlıklı ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalarımız aralıksız devam edecek." dedi.

Kaynak: AA

Ramazan Özdemir, Çevre, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alaçam Belediyesi Sivrisinek ve Haşere İlaçlamasına Devam Ediyor - Son Dakika

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