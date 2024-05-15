Alaçam Bocce Takımı, Petank Türkiye Şampiyonası'ndan 9 madalya ile döndü - Son Dakika
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Alaçam Bocce Takımı, Petank Türkiye Şampiyonası'ndan 9 madalya ile döndü

Alaçam Bocce Takımı, Petank Türkiye Şampiyonası\'ndan 9 madalya ile döndü

Samsun'da bulunan Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan Alaçam Bocce Takımı, Antalya'da düzenlenen Petank Türkiye Şampiyonası'nda 5 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Takım, milli takım seçmelerine katılarak Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil etmeyi hedefliyor.

15.05.2024 11:39
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Samsun'da, kendilerinin hazırladığı okulun bahçesindeki sahada antrenman yapan Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan Alaçam Bocce Takımı, Antalya'da düzenlenen Petank Türkiye Şampiyonası'ndan 9 madalya ile döndü.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca Antalya'nın Kemer ilçesinde 20-28 Nisan tarihlerinde düzenlenen Petank Türkiye Şampiyonası'na katılan Alaçam Bocce Takımı; 5 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Samsun'un 25 bin civarında nüfusu bulunan Alaçam ilçesini bocce sporunda marka haline getiren takım, milli takım seçmelerine 5 sporcuyla katılarak Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil etmeyi hedefliyor.

Bocce Milli Takım Antrenörü ve Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi'nde görevli beden eğitimi öğretmeni Gökhan Bozdemir, AA muhabirine, seçilen sporcularını milli takım seçmeleri için hazırladıklarını söyledi.

Milli takım seçmelerinin Ankara'da gerçekleştirileceğini belirten Bozdemir, "Sporcularımın hepsinden memnunum çünkü soğuk, sıcak demeden arzuyla çalışıyorlar. Bocce sporu dışarıda oynanan bir spor. Her türlü hava koşulundan etkilenen bir spor fakat çocuklarımız çok özverili. Öğrencilerin hepsi Alaçam'ın köylerinde yaşayan çocuklar ama yılmıyorlar, çalışıyorlar azimle. Biz de elimizden gelen her türlü desteği sağlıyoruz." dedi.

Sporla ilgilenen öğrencilerin milli sporcu olduktan sonra üniversite okumayı hedeflediğini anlatan Bozdemir, şunları kaydetti:

"Milli takım seçmelerine az bir süre kaldı. Orada dereceler yapıp ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmek en büyük arzumuz. Milli takımla beraber İstiklal Marşı'mızı kürsüde söyletmek en büyük arzumuz. Bu yolda elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz. İnşallah topluma birer faydalı birer birey olurlar, ilerleyen zamanda beden eğitimi öğretmenliği ya da antrenörlüğü seçerlerse de yeni milli sporcular yetiştirirler."

Tüm boş vakitlerini bocce antrenmanı yaparak geçirdiler

Şadiye Muzaffer Turhan Lisesi 10. sınıf öğrencisi Cumhur Azmi İnce ise bocceye beden eğitimi öğretmeni Bozdemir sayesinde başladığını dile getirdi.

Genç erkeklerde Türkiye şampiyonu olunca milli takım seçmelerine davet edildiklerini aktaran İnce, "Hedeflerimiz büyük, öncelikle milli takım seçmelerini kazanarak ülkemizi dünyada temsil etmek, ülkemizin adını dünyaya duyurmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Antrenmanları genelde okul bahçesinde kendilerinin hazırladığı bocce sahasında yaptıklarını vurgulayan İnce, şunları söyledi:

"Okul çıkışlarında, boş derslerde, teneffüslerde, yani tüm boş zamanlarımızda çalışıyoruz. Köylerden geldiğimiz için fazla antrenman yapamıyoruz ama doğru çalışmalar sonunda başarılı oluyoruz. Bocce sayesinde daha önce görmediğimiz illere gittik. Ben köyden geldiğim için fazla antrenman yapamıyorum ama evde kendi sahamı yaptım, hem antrenmanlarımı yapıyorum hem de aileme yardım ediyorum. Hedefim üniversitede beden eğitimi öğretmenliği ve boccede milli antrenör olmak."

Turnuvaya büyük bayanlarda katılan 10. sınıf öğrencilerden Aleyna Kapusuz da kötü hava koşullarına aldırış etmeden her fırsatta milli takıma girebilmek için çalıştıklarına işaret ederek, "Kapalı sahamız olmadığından bazen antrenmanlar zorlu geçti. Milli takıma girmeyi çok istiyorum. Yurt dışında da İstiklal Marşı'mızı gururla söylemek istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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