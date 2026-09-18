Alaçam'da 65 mahalledeki 16 okulda 1775 öğrenciye kırtasiye yardımı ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alaçam'da 65 mahalledeki 16 okulda 1775 öğrenciye kırtasiye yardımı ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alaçam\'da 65 mahalledeki 16 okulda 1775 öğrenciye kırtasiye yardımı ulaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde kaymakamlık ve belediye öncülüğünde hayırseverlerin katkısıyla 1775 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı. Yardımın ilçenin 65 mahallesindeki 16 okulda eğitim gören ilköğretim çağındaki öğrencileri kapsadığı belirtildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde 1775 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde öğrenim gören ilköğretim çağındaki öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına katkı sunmak amacıyla kaymakamlık ve belediye öncülüğünde hayırsever iş insanlarının katkılarıyla kırtasiye yardım çalışması gerçekleştirildi.

Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, çocukların eğitimine yapılan her katkının geleceğe yapılan önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Çalışmanın 65 mahallede bulunan 16 okulda eğitim gören 1775 öğrenciyi kapsadığını belirten Kayabaşı, eğitime verdikleri destek dolayısıyla hayırseverler Turgut Şahin ve İbrahim Deniz'e teşekkür etti.

Kayabaşı, "İmkanlarımızı hayırseverlerimizin desteğiyle buluşturarak öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize sağlıklı, huzurlu ve başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Ramazan Özdemir de ilçenin 65 mahallesinin tamamında ilköğretim çağındaki öğrencilere kırtasiye malzemelerinin ulaştırıldığına işaret ederek, "Eğitim ve öğrenciler her zaman önceliklerimiz arasında yer aldı. Temel gayemiz, Alaçam'da eğitim gören her bir çocuğumuzun aynı imkanlara sahip olmasıdır. Hiçbir öğrencimizin bir diğerinden eksik hissetmediği, fırsat eşitliğinin sağlandığı bir ortamda başarının da kaçınılmaz olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Özdemir, eğitimin gücüne inanarak projeye katkı sağlayan hayırseverlere ve çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Kırtasiye dağıtım programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt da katıldı.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerKaymakamlıkAlaçamSamsunGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Klopp, Sane’yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı Sane’nin menajerinden yanıt geldi Klopp, Sane'yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı! Sane'nin menajerinden yanıt geldi
Aksaray’da rüzgarla imtihan Şemsiyeyi kapatmaya giden genç kadın savruldu Aksaray'da rüzgarla imtihan! Şemsiyeyi kapatmaya giden genç kadın savruldu
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaraladı Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaraladı
Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
Fenomen Tançalan’ın düğünündeki altınların büyük kısmı sahte çıktı Fenomen Tançalan’ın düğünündeki altınların büyük kısmı sahte çıktı
Üniversite öğrencilerinin yüzde 68’i mezuniyetten sonra yurt dışında yaşamak istiyor Üniversite öğrencilerinin yüzde 68'i mezuniyetten sonra yurt dışında yaşamak istiyor
15:36
Antrenmanı yarıda bıraktı Fenerbahçe’de sakatlık şoku
Antrenmanı yarıda bıraktı! Fenerbahçe'de sakatlık şoku
15:28
TFF resmen küme düşürdü: Rakipleri hükmen galip sayılacak
TFF resmen küme düşürdü: Rakipleri hükmen galip sayılacak
15:13
Mert Günok’un A Milli Takım’ı bırakma nedeni ortaya çıktı Montella detayı bomba
Mert Günok'un A Milli Takım'ı bırakma nedeni ortaya çıktı! Montella detayı bomba
14:52
Özgür Özel’i küplere bindiren olay: Sen buradan git, gelme buraya
Özgür Özel'i küplere bindiren olay: Sen buradan git, gelme buraya
14:12
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek
13:54
Kadir İnanır’ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
Kadir İnanır'ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 15:45:12. #7.12#
SON DAKİKA: Alaçam'da 65 mahalledeki 16 okulda 1775 öğrenciye kırtasiye yardımı ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement