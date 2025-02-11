Alaçam'da Ateşlenen Bebek UMKE ile Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika
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Alaçam'da Ateşlenen Bebek UMKE ile Hastaneye Ulaştırıldı

Alaçam\'da Ateşlenen Bebek UMKE ile Hastaneye Ulaştırıldı

Alaçam'da kar nedeniyle kapalı yolda ateşlenen 1 yaşındaki bebek, UMKE ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

11.02.2025 22:46
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Samsun'un Alaçam ilçesinde ateşlenen 1 yaşındaki bebek, UMKE ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Alaçam'ın kırsal Yoğunpelit Mahallesi'nin yolu yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı.

Mahallede yaşayan Aldemir ailesi, 1 yaşındaki bebekleri Eymen Aldemir'in ateşlenmesi sebebiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Yoğun tipi ve karın etkili olduğu bölgeye arazi aracıyla UMKE personeli sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla bebek evinden alınarak Alaçam Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alaçam'da Ateşlenen Bebek UMKE ile Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika

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