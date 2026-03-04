Alaçam'da Bedeş Turpu Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
Alaçam'da Bedeş Turpu Hasadı Devam Ediyor
04.03.2026 10:29
Samsun Alaçam'da 25 yıldır süren Bedeş turpu hasadı, nisan sonuna kadar devam edecek.

Samsun'un Alaçam ilçesinde "Bedeş turpu" adıyla bilinen kırmızı turpun hasadı devam ediyor.

Yukarısoğukçam, Akgüney, Aşağıakgüney, Yeşilköy ve Yukarıelma mahallelerinde üretimi gerçekleştirilen "Bedeş turpu"nun ekimi ağustos ve eylül aylarında yapılıyor.

Hasat ise ekim ayında başlayıp nisan sonuna kadar devam ediyor.

Bölgede yaklaşık 25 yıl önce Yukarısoğukçam Mahallesi'nde başlayan turp üretimi, bugün bölgede 45 üretici tarafından yaklaşık 1000 dönüm alanda sürdürülüyor.

Dekar başına yaklaşık 2 ton verim alınan turp üretimi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de üreticilere destek sağlıyor.

Yukarısoğukçam Mahallesi'nde turp yetiştiriciliği yapan Fatih Kurumaz, AA muhabirine, turp üretiminin mahalle için önemli geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Turp üretiminin ilk yıllarda yan gelir olarak yapıldığını belirten Kurumaz, bugün ise en önemli gelir kaynaklarından olduğunu vurguladı.

Mahalle sakinlerinden Saliha Yamanlı ise turp üretiminin aileler için büyük emek anlamına geldiğini anlatarak, "Turpların çıkarılması, kesilmesi, temizlenmesi ve hazırlanması gibi işlerle nisan sonuna kadar uğraşıyoruz. Çamurun içinde zor şartlarda çalışıyoruz. Ramazan ayı, oruç demeden çalışmaya devam ediyoruz çünkü geçim kaynağımız bu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

