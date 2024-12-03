Alaçam'da Engelliler Günü Kutlandı

Alaçam'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mevlüt Şen, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş ile vatandaşlar katıldı.
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