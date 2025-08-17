Alaçam'da Geleneksel Düğün Daveti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Alaçam'da Geleneksel Düğün Daveti

17.08.2025 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde 'köy okuması' geleneğiyle davul zurnayla düğün davetleri sürüyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde uzun yıllardır devam eden davul zurna eşliğinde "köy okuması" adındaki düğün daveti geleneği sürdürülüyor.

Göçkün Mahallesi'nde, düğün günü köyün gençleri davul zurna eşliğinde tek tek bütün evleri dolaşıp, düğün sahibinin adına hane sahiplerini düğüne sesli bir şekilde davet ediyor.

Geleneğe göre, köy sakini olan davetlilere düğün davetiyesi verilmiyor. Köy halkının memnuniyetle karşıladığı "köy okuması" adı verilen gelenekte köyün gençleri davul zurnayla oyunlar eşliğinde vatandaşları düğüne davet ediyor.

Düğün sahiplerinden Tahsin Sancar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düğün daveti geleneğini sürdürdüklerini söyledi.

Sancar, 63 yaşında olduğunu, aklının erdiği günden beri köylerinde bu geleneğe şahitlik ettiğini belirterek, "Köyümüz yaklaşık 300 hane, yaklaşık 1500 nüfusu var. Düğünlerde herkes kapı kapı dolaştırılır davul zurna ile. Yıllardır devam ediyor gelenek." ifadelerini kullandı.

Gelecek nesillere aktarılmaya çalışılıyor

Mahalle muhtarı Süleyman Ceylan da "Yıllardan beri atalarımızdan gelen örf ve adetlerimizden dolayı evler tek tek, hane hane düğüne okunmaktadır. Köye dışardan gelen eşimiz, dostumuz veyahut yabancı olan arkadaşlarımıza düğün davetiyesi veriliyor ama bu mahallenin halkına davetiye verilmiyor." dedi.

Davul ve zurnaya eşlik ederek düğün daveti yapan gönüllü gençlerden Fuat Atay "Asırlardır Alaçam'da köy okuması tabiriyle düğün öncesi ev ev davul zurnayla yapılan bu davet, gelecek nesillere aktarılarak örf ve adetlerin sürdürülmeye çalışıldığı bir gelenek." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Güncel, Alaçam, samsun, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alaçam'da Geleneksel Düğün Daveti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi
İstediği profili açıkladı Okan Buruk’tan transfer sözleri İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
08:09
Çanakkale’de yangın Alevler Gelibolu’dan Eceabat’a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
Çanakkale'de yangın! Alevler Gelibolu'dan Eceabat'a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 11:34:39. #7.12#
SON DAKİKA: Alaçam'da Geleneksel Düğün Daveti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.