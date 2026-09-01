Alaçam'da Gençlik Yaz Okulu tamamlandı: öğrenciler zeka oyunları, ebru ve resimle eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alaçam'da Gençlik Yaz Okulu tamamlandı: öğrenciler zeka oyunları, ebru ve resimle eğlendi

Alaçam\'da Gençlik Yaz Okulu tamamlandı: öğrenciler zeka oyunları, ebru ve resimle eğlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Merkezi'nce düzenlenen Gençlik Yaz Okulu, kapanış programıyla sona erdi. Yaz boyunca zeka oyunları, ebru sanatı, resim ve sportif-kültürel etkinliklere katılan öğrencilerin çalışmaları sergilendi; yetkililer, gençlerin gelişimine yönelik faaliyetlerin yıl boyunca süreceğini belirtti.

Alaçam ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Yaz Okulu, Gençlik Merkezi tarafından gerçekleştirilen kapanış programıyla tamamlandı.

Yaz boyunca gençlerin ve çocukların keyifli ve verimli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen program kapsamında, zeka oyunları, ebru sanatı, resim ve çeşitli sportif ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildi.

Kapanış programında öğrenciler tarafından hazırlanan çalışmalar sergilenirken, düzenlenen etkinliklerle katılımcılar doyasıya eğlendi. Programın sonunda yaz okulu süresince gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirilerek öğrencilerin emekleri ve katılımları takdir edildi.

Alaçam Gençlik Merkezi yetkilileri, yaz okulu boyunca etkinliklere katılan tüm öğrencilere ve katkı sunan eğitmenlere teşekkür ederek, gençlerin gelişimine yönelik faaliyetlerin yıl boyunca devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Gençlik, Alaçam, Kültür, Güncel, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alaçam'da Gençlik Yaz Okulu tamamlandı: öğrenciler zeka oyunları, ebru ve resimle eğlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
Ünlü sanatçının eski eşi hamile Haberi böyle duyurdu Ünlü sanatçının eski eşi hamile! Haberi böyle duyurdu
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi

15:09
5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler Domateslerden yasaklı madde çıktı
5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler! Domateslerden yasaklı madde çıktı
15:04
İşte Özgür Özel’in “Hakkımı helal etmeyeceğim“ dediği 4 isim
İşte Özgür Özel'in "Hakkımı helal etmeyeceğim" dediği 4 isim
14:29
Mansur Yavaş harekete geçti Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3’e çıkabilir
Mansur Yavaş harekete geçti! Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3'e çıkabilir
14:27
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu! Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
14:25
Yeni adli yıl başladı Törende kritik mesajlar
Yeni adli yıl başladı! Törende kritik mesajlar
13:11
Togg’da büyük değişim iddiası 3 şirketten art arda açıklama geldi
Togg'da büyük değişim iddiası! 3 şirketten art arda açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 15:53:51. #7.13#
SON DAKİKA: Alaçam'da Gençlik Yaz Okulu tamamlandı: öğrenciler zeka oyunları, ebru ve resimle eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement