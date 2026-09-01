Alaçam'da Gençlik Yaz Okulu tamamlandı: öğrenciler zeka oyunları, ebru ve resimle eğlendi
Samsun'un Alaçam ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Merkezi'nce düzenlenen Gençlik Yaz Okulu, kapanış programıyla sona erdi. Yaz boyunca zeka oyunları, ebru sanatı, resim ve sportif-kültürel etkinliklere katılan öğrencilerin çalışmaları sergilendi; yetkililer, gençlerin gelişimine yönelik faaliyetlerin yıl boyunca süreceğini belirtti.
Alaçam ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Yaz Okulu, Gençlik Merkezi tarafından gerçekleştirilen kapanış programıyla tamamlandı.
Yaz boyunca gençlerin ve çocukların keyifli ve verimli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen program kapsamında, zeka oyunları, ebru sanatı, resim ve çeşitli sportif ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildi.
Kapanış programında öğrenciler tarafından hazırlanan çalışmalar sergilenirken, düzenlenen etkinliklerle katılımcılar doyasıya eğlendi. Programın sonunda yaz okulu süresince gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirilerek öğrencilerin emekleri ve katılımları takdir edildi.
Alaçam Gençlik Merkezi yetkilileri, yaz okulu boyunca etkinliklere katılan tüm öğrencilere ve katkı sunan eğitmenlere teşekkür ederek, gençlerin gelişimine yönelik faaliyetlerin yıl boyunca devam edeceğini ifade etti.
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