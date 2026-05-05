Alaçam'da Geyik Baba Efsanesi Gerçek Oluyor

05.05.2026 21:16
Samsun'un Alaçam ilçesinde belediye tarafından "Geyik Baba" efsanesinden yola çıkılarak geyikler için özel yaşam alanı oluşturuldu.

Geyikkoşan mevkisinde oluşturulan alanın, geyiklerin doğal yaşamına uygun hazırlandığı belirtildi.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, AA muhabirine, ilçede "Geyik Baba" efsanesi olduğunu ve Geyikkoşan isminin de buradan geldiğini aktardı.

Özdemir, "Bu bölge ismini Geyik Baba isimli ermiş bir zattan almaktadır. Rivayetlere göre Geyik Baba, yaban hayatının insan yaşamına karışmadığı dönemlerde burada yaşamış ve evcilleştirdiği geyiklerle tarım yaparak geçimini sağlamıştır. Biz de bu efsaneyi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Alaçam Belediyesi olarak bir geyik yaşam alanı oluşturduk." dedi.

Alanı zaman içinde büyütebileceklerini dile getiren Özdemir, "Şu anda iki geyiğimiz bulunuyor, iki tane daha gelecek. Oluşturduğumuz bu alan, tüm hemşehrilerimizin ziyaretine açıktır." açıklamasında bulundu.

Alanı ziyaret eden vatandaşlardan emekli öğretmen Şaban Sezgin ise şunları kaydetti:

"65 yaşındayım. Bu yaşa kadar Geyikkoşan efsanesini duyduk, okuduk ve bununla büyüdük. Alaçam Belediyesinin bu isme yakışır şekilde geyik yaşam alanı oluşturmasından son derece mutluyuz. Özellikle çocukların ilgisi çok büyük. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

