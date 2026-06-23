Alaçam'da İHA Parçası Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alaçam'da İHA Parçası Bulundu

Alaçam\'da İHA Parçası Bulundu
23.06.2026 21:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde arazide düşen motorlu parça, Ukrayna yapımı İHA'ya ait olduğu iddia ediliyor.

SAMSUN'un Alaçam ilçesinde arazide bulunan ve yüksekten düştüğü değerlendirilen motorlu parça, jandarma ekipleri tarafından incelemeye alındı. Parçanın Ukrayna yapımı kamikaze insansız hava aracına (İHA) ait olduğu iddia edildi.

Olay, Alaçam ilçesi Yukarıelma Mahallesi Karataş mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre bölgede yaşayan vatandaşlar, arazide yüksekten düştüğü değerlendirilen motorlu bir parça buldu. İhbar üzerine bölgeye Bafra İtfaiye Grup Amirliği ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından parçanın bulunduğu alanda güvenlik önlemi alınarak inceleme yapıldı. İlk değerlendirmelerde, motorlu parçanın Ukrayna yapımı kamikaze İHA'ya ait olabileceği iddia edildi. Olay yerindeki çalışmaların ardından söz konusu parça, detaylı teknik inceleme yapılması amacıyla muhafaza altına alınarak ilgili birimlere gönderildi. Bulunan parçanın hangi hava aracına ait olduğunun ve iddiaların doğruluğunun yapılacak teknik inceleme sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

İnsansız Hava Aracı, İhlas Haber Ajansı, Teknoloji, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Alaçam, Samsun, Güncel, Dünya, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alaçam'da İHA Parçası Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünye Kalesi Ziyarete Açıldı Ünye Kalesi Ziyarete Açıldı
Doğal gazı açarak intihar girişiminde bulunan şahıs hastanede tedavi altına alındı Doğal gazı açarak intihar girişiminde bulunan şahıs hastanede tedavi altına alındı
Çocukların maçında veliler birbirine girdi Çocukların maçında veliler birbirine girdi
Bayhan konserinde kaza: 3 yaralı Bayhan konserinde kaza: 3 yaralı
Trump, İran’a yine rest çekti: Anlaşmaya uymazlarsa yapmam gerekeni yaparım Trump, İran'a yine rest çekti: Anlaşmaya uymazlarsa yapmam gerekeni yaparım
Kanada’daki silahlı saldırıda polisin bir sivili vurduğu anlar kamerada Kanada'daki silahlı saldırıda polisin bir sivili vurduğu anlar kamerada

21:06
Okan Buruk gözünü Süper Lig’in yıldızına dikti
Okan Buruk gözünü Süper Lig'in yıldızına dikti
20:21
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
19:56
Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti
Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti
19:15
İki şehirde İHA alarmı Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
18:50
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat Ağır hapis cezası geliyor
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat! Ağır hapis cezası geliyor
17:29
Fethiye’deki komşu cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı: Keşke ben ölseydim
Fethiye'deki komşu cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı: Keşke ben ölseydim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 21:50:40. #.0.4#
SON DAKİKA: Alaçam'da İHA Parçası Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.