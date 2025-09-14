Alaçam\'da İzinsiz Kazı Operasyonu

Samsun'un Alaçam ilçesinde izinsiz kazı yaptığı iddia edilen 6 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
H.Ş'ye (59) ait arazide izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda 6 şüpheli, kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.
Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu, 6 şüpheli gözaltına alındı.
