Alaçam'da Motosiklet Sürücülerine Trafik Eğitimi

Alaçam'da Motosiklet Sürücülerine Trafik Eğitimi
16.02.2026 15:58
Jandarma, motosiklet sürücülerine kask ve koruyucu ekipman kullanımını öğretti.

Samsun'un Alaçam ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik trafik güvenliği eğitimi gerçekleştirildi.

Karlı Mahallesi'nde Jandarma Trafik ekipleri tarafından düzenlenen faaliyette 17 motosiklet sürücüsüne kask ve koruyucu ekipman kullanımının önemi ile genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, koruyucu ekipman kullanımının kazalarda hayati önem taşıdığını vurgulayarak bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA

