Alaçam'da Samanlık Yangını

Samsun'un Alaçam ilçesinde, samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.

Yukarıelma Mahallesi Arnavutlar mevkisinde bulunan Uğur Ç.'ye ait olduğu öğrenilen samanlıkta, henüz nedeni bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen samanlık yangınında, 350 saman balya zarar gördü.