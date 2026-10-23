Alaçam'da Sporla Güçlü Nesiller Projesi'nde öğretmenlere pickleball eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Alaçam'da Sporla Güçlü Nesiller Projesi'nde öğretmenlere pickleball eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alaçam\'da Sporla Güçlü Nesiller Projesi\'nde öğretmenlere pickleball eğitimi verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaçam'da Sporla Güçlü Nesiller Projesi kapsamında öğretmenlere pickleball tanıtım ve eğitim programı düzenlendi. Pickleball Samsun Derneği eğitmeni Semih Üzer'in verdiği eğitimle sporun okullarda tanıtılması ve ilçede yaygınlaştırılması hedefleniyor.

" Alaçam'da Sporla Güçlü Nesiller Projesi" kapsamında öğretmenlere yönelik pickleball tanıtım ve eğitim programı düzenlendi.

Alaçam Kaymakamlığı koordinasyonunda Alaçam Belediye Başkanlığının desteğiyle yürütülen proje kapsamında Alaçam Spor Salonu'nda program gerçekleştirildi.

Pickleball Samsun Derneğinin eğitim desteğiyle gerçekleştirilen programda eğitmen Semih Üzer, öğretmenlere sporun temel oyun kuralları, raket ve top kullanımı hakkında bilgi verdi.

Proje ile öğretmenlerin rehberliğinde pickleball sporunun okullarda tanıtılması, öğrencilerin fiziksel aktiviteye katılımının artırılması ve spor kültürünün ilçe genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Programa Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı ve Belediye Başkanı Ramazan Özdemir de katıldı.

Kaynak: AA
GüncelAlaçamSamsunEğitimSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi Fenerbahçe’de şok ayrılık Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık
Üniversite öğrencisinden tespih için para istedi, araya giren vatandaş genci uzaklaştırdı Üniversite öğrencisinden tespih için para istedi, araya giren vatandaş genci uzaklaştırdı
Cinsel ilişki, şantaj ve idam İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
Recep İvedik 8 fragmanı yayınlandı, izleyiciler eski filmlerin mizahını aradı Recep İvedik 8 fragmanı yayınlandı, izleyiciler eski filmlerin mizahını aradı
Hakem bile şok oldu İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
Zeytinburnu’nda yağ aldırma ameliyatında ölen kadının eşi hastaneden şikayetçi oldu Zeytinburnu'nda yağ aldırma ameliyatında ölen kadının eşi hastaneden şikayetçi oldu
15:01
Son yaşananlardan sonra Sarıgül’ün o meşhur videosu dolaşıma girdi
Son yaşananlardan sonra Sarıgül'ün o meşhur videosu dolaşıma girdi
14:52
Şenol Güneş’ten Milli Takım için olay sözler Sergen Yalçın sorusuna dikkat çeken yanıt
Şenol Güneş'ten Milli Takım için olay sözler! Sergen Yalçın sorusuna dikkat çeken yanıt
14:47
Doktor, polis, öğretmen... İşte 2027 için meslek meslek maaş hesabı
Doktor, polis, öğretmen... İşte 2027 için meslek meslek maaş hesabı
14:34
Endişelendiren tablo Borsada 18 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Endişelendiren tablo! Borsada 18 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
14:27
Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
13:27
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı
1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 15:19:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Alaçam'da Sporla Güçlü Nesiller Projesi'nde öğretmenlere pickleball eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei