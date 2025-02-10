Alaçam'da Tavuk Kümesinde Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Alaçam'da Tavuk Kümesinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Alaçam\'da Tavuk Kümesinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'un Alaçam ilçesinde tavuk kümesinde 1.4 kg esrar ve silahlar ele geçirildi, 1 kişi gözaltı.

10.02.2025 10:18
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Samsun'un Alaçam ilçesinde tavuk kümesinde uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir çiftlik evine operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, tavuk kümesinde çöp poşetiyle zulalanmış 13 parça halinde 1 kilo 400 gram esrar ele geçirdi.

İkamette yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 14 tabanca fişeği ve 43 kurusıkı fişeği bulundu.

Çiftlik sahibi O.A. (57) gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alaçam'da Tavuk Kümesinde Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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