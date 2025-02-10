Alaçam\'da Tavuk Kümesinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'un Alaçam ilçesinde tavuk kümesinde uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir çiftlik evine operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, tavuk kümesinde çöp poşetiyle zulalanmış 13 parça halinde 1 kilo 400 gram esrar ele geçirdi.
İkamette yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 14 tabanca fişeği ve 43 kurusıkı fişeği bulundu.
Çiftlik sahibi O.A. (57) gözaltına alındı.
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