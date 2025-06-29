Alaçam'daki Mevlit Yemeği İle 29 Kişi Hastaneye Başvurdu

Samsun'un Alaçam ilçesinde mevlit programında yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 29 kişi hastaneye başvurdu.

İncirli Mahallesi'nde N.K. (80), yaklaşık 50 kişilik mevlit programı düzenlemek için ünlü bir mağazadan aldığı malzemelerle yemek yaptı.

Davetlilere mevlitte tavuk, pilav, ayran ve aşure ikramında bulunuldu. Yemek yiyen davetlilerden 29 kişi bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Alaçam Devlet Hastanesine başvurdu.

İhbar üzerine olay yerine Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Mevlitte yenilen yemeklerden numune alan ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hastaneye başvurusu sayısının artabileceği belirtiliyor.