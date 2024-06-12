Alaçam Gençlik Merkezi, Karacak İlkokulu öğrencilerini denizle buluşturdu

Samsun'un Alaçam ilçesinde merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Pelitbükü Karacak İlkokulu'nun 12 öğrencisinin denizi görme isteği, Alaçam Gençlik Merkezi tarafından yerine getirildi.
Alaçam Gençlik Merkezi tarafından organize edilen etkinlikte öğrenciler, Geyikkoşan sahilinde denizle buluşturuldu.
Denize girip sahilde yürümenin tadını çıkaran çocuklar, Alaçam Gençlik Merkezi gönüllüleri ile Geyikkoşan mesire alanında oyunlar oynayıp sportif faaliyetlerde bulundu.
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