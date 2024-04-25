Alaçam Kadın Mesleki Eğitim Merkezi'nde Sera Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alaçam Kadın Mesleki Eğitim Merkezi'nde Sera Açıldı

Alaçam Kadın Mesleki Eğitim Merkezi\'nde Sera Açıldı

Alaçam Kadın Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde, kadınların topraksız tarım yapabilmeleri için bir sera açıldı. Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ve TKDK Samsun İl Koordinatörü Yusuf Özbey, eğitim merkezini ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Japonya'nın hibe desteğiyle hayata geçirilen eğitim merkezi projesi, kırsal bölgelerden kent merkezine göç eden kadınların eğitimi ve istihdamına katkı sunmayı hedefliyor. Törenle birlikte topraksız tarım eğitim serasının açılışı da gerçekleştirildi.

25.04.2024 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaçam'da kadınların topraksız tarım yapabilmeleri için Alaçam Kadın Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde sera açıldı.

Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ve TKDK Samsun İl Koordinatörü Yusuf Özbey ile birlikte Alaçam Kadın Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi.

"Alaçamlı kadınlar için mesleki eğitim merkezi projesi" kapsamında yapılan eğitim merkezinin Japonya'nın hibe desteğiyle hayata geçirildiği belirtilerek, proje ile kırsal bölgelerden kent merkezine göç eden kadınların eğitimi ve istihdamına katkı sunulmasının hedeflendiği bildirildi.

Daha sonra gerçekleştirilen törenle, topraksız tarım eğitim serasının açılışı yapıldı.

Kaynak: AA

Alaçam, Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alaçam Kadın Mesleki Eğitim Merkezi'nde Sera Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:33 Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda Cezası 10 katına çıkıyor Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda! Cezası 10 katına çıkıyor
17:11 MHP’li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok MHP'li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok
16:38 Lüks rezidansta genç kadını öldürüp ailesini ’intihar etti’ diye aradı Lüks rezidansta genç kadını öldürüp ailesini 'intihar etti' diye aradı
14:59 CHP’den Kılıçdaroğlu’nun ’’Saray’’ paylaşımına yanıt var CHP'den Kılıçdaroğlu'nun ''Saray'' paylaşımına yanıt var
13:58 Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
16:59 Arada uçurum var Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu Arada uçurum var! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu
15:48 Cuma namazında Atatürk’e hakaret eden kişiye hapis cezası Cuma namazında Atatürk'e hakaret eden kişiye hapis cezası
15:37 Muş Belediyesi’nin 890 milyon TL borç açıklaması tartışmalara neden oldu Muş Belediyesi'nin 890 milyon TL borç açıklaması tartışmalara neden oldu
15:26 Duruşma sonrasında olay çıktı Dilan Polat’ın yakını, Banu Parlak’a saldırdı Duruşma sonrasında olay çıktı! Dilan Polat'ın yakını, Banu Parlak'a saldırdı
14:51 Belediye personeli, 23 Nisan’da kutlamalarında çocuk tekmeledi Belediye personeli, 23 Nisan'da kutlamalarında çocuk tekmeledi
14:49 Arapça soruya tercüme isteyen Ali Erbaş’ın Fransızca hutbesi de tartışma yarattı Arapça soruya tercüme isteyen Ali Erbaş'ın Fransızca hutbesi de tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 17:46:06. #1.11#
SON DAKİKA: Alaçam Kadın Mesleki Eğitim Merkezi'nde Sera Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement