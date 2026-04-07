Alaçam Kapaklı Pidesi Coğrafi İşaret İçin Tescilleniyor

07.04.2026 15:53
Samsun'un Alaçam ilçesinde yapılan ve Karadeniz mutfağının seçkin örneklerinden biri olan kapaklı pide için coğrafi işaret tescili süreci başlatıldı. Pidenin kendine özgü pişirme tekniği ve iç harcı ile bölge turizmine ve ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yapılan 'Alaçam kapaklı pidesi', coğrafi işaret tescili için çalışmalar başlatıldı. Bu pide, Karadeniz mutfağının seçkin örneklerinden biri olarak öne çıkıyor ve diğer Samsun pidelerinden özgün pişirme tekniği ve iç harcıyla ayrılıyor. İç harcı çiğ kıyma, ince kıyılmış soğan, domates, biber ve baharatlardan oluşuyor, hamurun alt tabakası yüzde 65, kapak kısmı ise yüzde 35 kalınlığında olup çıtırlık sağlıyor. Kıyma, taş fırında ağır ağır pişerken saldığı su ve yağla hamura aroma katıyor, genellikle üzerine tereyağı sürülerek sıcak servis ediliyor.

Coğrafi işaret tescil süreciyle, pidenin geleneksel standartlarının korunması ve bölge turizmi ile ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor. Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, pidenin farkının etin hamurla özdeşleşerek pişmesinden kaynaklandığını belirtti ve tescilli hale getirme çabalarını vurguladı. Pide ustası Burhan Mur, 35 yıllık deneyimiyle kapaklı pidenin lezzetini çiğ kıymanın hamura su salmasına bağladı ve müşterilerin beğenisini paylaştı. İşletme sahibi Cengiz Ergin ve müşteriler, pidenin popülerliğini ve memnuniyeti dile getirdi, ilçede yetişen hayvanların etiyle üretilmesi de lezzeti artırıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Haberler, Gastronomi, Karadeniz, Ekonomi, Kapaklı, Samsun, Alaçam, Kültür, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
