Alaçam Kapaklı Pidesi Coğrafi İşaret İçin Tescilleniyor

Samsun'un Alaçam ilçesinde yapılan 'Alaçam kapaklı pidesi', coğrafi işaret tescili için çalışmalar başlatıldı. Bu pide, Karadeniz mutfağının seçkin örneklerinden biri olarak öne çıkıyor ve diğer Samsun pidelerinden özgün pişirme tekniği ve iç harcıyla ayrılıyor. İç harcı çiğ kıyma, ince kıyılmış soğan, domates, biber ve baharatlardan oluşuyor, hamurun alt tabakası yüzde 65, kapak kısmı ise yüzde 35 kalınlığında olup çıtırlık sağlıyor. Kıyma, taş fırında ağır ağır pişerken saldığı su ve yağla hamura aroma katıyor, genellikle üzerine tereyağı sürülerek sıcak servis ediliyor.

Coğrafi işaret tescil süreciyle, pidenin geleneksel standartlarının korunması ve bölge turizmi ile ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor. Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, pidenin farkının etin hamurla özdeşleşerek pişmesinden kaynaklandığını belirtti ve tescilli hale getirme çabalarını vurguladı. Pide ustası Burhan Mur, 35 yıllık deneyimiyle kapaklı pidenin lezzetini çiğ kıymanın hamura su salmasına bağladı ve müşterilerin beğenisini paylaştı. İşletme sahibi Cengiz Ergin ve müşteriler, pidenin popülerliğini ve memnuniyeti dile getirdi, ilçede yetişen hayvanların etiyle üretilmesi de lezzeti artırıyor.