Alaçatı Fotoğrafçılar Maratonu 'Mutluluk' Temasıyla Başladı

(İZMİR)- Bu yıl 'Mutluluk' teması ile düzenlenen 2. Alaçatı Fotoğrafçılar Maratonu başladı. Maratonda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, "mutluluk" kavramını yaratıcı fotoğraf kareleriyle anlatacak.

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde Alaçatı Turizm Derneği tarafından düzenlenen Alaçatı Fotoğrafçılar Maratonu, bu yıl 23-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında Alaçatı'nın tarihi taş sokaklarında, yel değirmenlerinin gölgesinde ve begonvillerle bezenmiş atmosferinde gerçekleşiyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen amatör ve profesyonel fotoğrafçıların ağırlanacağı maratonda, Alaçatı'nın eşsiz dokusunun objektiflere "mutluluk" kavramı ile yansıtılması bekleniyor.

Sergilerden söyleşilere pek çok etkinlik yer alacak

Maraton, yalnızca bir yarışma değil; aynı zamanda Alaçatı'nın kültürel mirasını belgeleyen ve görsel hafızasını oluşturan güçlü bir sanat buluşması niteliği taşıyor. Program kapsamında, Serkan Turaç küratörlüğünde açılan "Histanbul" sergisi, Haluk Çobanoğlu'nun "Bir Görsel Hikaye Nasıl Anlatılır?" söyleşisi, Prof. Dr. Emre İkizler ile "Teknolojinin Farklı Bakış Açılarına Etkisi" başlıklı oturum ve Merih Akoğul, Hüseyin Yılmaz gibi alanında uzman isimlerin katıldığı etkinlikler, Alaçatı'da fotoğraf ve düşünce ekseninde zengin bir paylaşım ortamı sunuyor.