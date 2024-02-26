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Aladağ'da bahar havası doğa tutkunlarını zirveye taşıdı

ADANA - Her sene Şubat ayında yoğun kar yağışı ile beyaz gelinliğini giyen Torosların göz bebeği olan Adana'nın Aladağ ilçesinde doğa tutkunları kışın bahar havasının tadını çıkarıyor.

Adana'nın şehir stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar Aladağ ilçesine bağlı Meydan Yaylasındaki bin 500 rakımlı seyir terasındaki 'Başkanın Çardağı'nın, muhteşem manzarasını görmek ve fotoğraflamak isteyenleri ağırladı.

Yazın kentin turist akınına uğrayan "Başkanın Çardağı" Adana'da artan sıcaklar ile birlikte doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu.

Aladağ'a dinlenmek için gelen İbrahim Çelik Yerligil, "Adana'da yaşıyoruz hava güzel olduğu için Aladağ'a geldik. Bu yıl kar yok ama Toros'un o güzel manzarasının keyfini çıkarıyoruz. Yaklaşık 7 kilometre kadar yürüdük ve burayı çok seviyoruz. Adana'nın stresini atıyoruz " dedi.

Ziyaretçilerden Ayfer Yerligil ise, "Doğada vakit geçirmeyi seviyoruz. Bu sene çok kış olmadı bahar gibi. Sıcaklar bastırmadan Aladağ'da vakit geçirelim istedik" diye konuştu.