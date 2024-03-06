Aladağ İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, \'Dürüstlük Manavı\' uygulamasıyla güvenilir olmayı öğreniyor

Polonya'nın Türkiye'deki diplomatik temsilcileriyle DEİK Polonya-Türkiye çalışma grubu temsilcileri bir araya geldi

Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang, Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak, DEİK Türkiye-Polonya İş Konseyi Başkanı Ercan Emrah Duman ve iş konseyi üyeleri, Türkiye ile Polonya arasındaki ikili siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilere büyük önem verdiklerini belirterek, ticaret hacminin artması ve yatırım fırsatlarının genişlemesi için çalışmalar yapacaklarını vurguladılar.