Aladağ İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, \'Dürüstlük Manavı\' uygulamasıyla güvenilir olmayı öğreniyor

Aladağ İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, "Dürüstlük Manavı" uygulamasıyla kendileri alışveriş yaparak güvenilir olmayı öğreniyor.
Okul yönetimi ve öğretmenlerin destekleriyle okul girişine içinde meyvelerin yer aldığı "Dürüstlük Manavı" açıldı.
Çeşitli meyvelerin yer aldığı ve görevlisi olmayan manava gelen öğrenciler, aldıkları meyvenin parasını kutuya bırakıyor.
Kimsenin olmadığı stantta bedelini ödeyerek alışveriş yapan öğrenciler, dürüst olmayı öğreniyor.
Okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni İsmail Sünen, amaçlarının öğrencilere dürüstlük, güven ve saygı kavramlarını aşılamak olduğunu belirtti.
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