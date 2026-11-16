Aladağlar'da sıcaklık düşünce zirveler karla kaplandı, görüntüler dronla alındı - Son Dakika
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Aladağlar'da sıcaklık düşünce zirveler karla kaplandı, görüntüler dronla alındı

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Aladağlar\'da sıcaklık düşünce zirveler karla kaplandı, görüntüler dronla alındı
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Aladağlar'ın yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle zirvelerde kar yağışı etkili oldu ve sarp kayalıklar ile zirve noktaları beyaz örtüyle kaplandı. Kar altındaki binlerce metre yükseklikteki bölge dronla görüntülendi.

Türkiye'nin önde gelen dağcılık ve doğa sporları merkezlerinden Aladağlar'ın yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü.

Bölgede son günlerde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle Aladağlar'ın zirvelerinde kar yağışı etkili oldu.

Yağışın ardından dağın binlerce metre yükseklikteki sarp kayalıkları ve zirve noktaları beyaz örtüyle kaplandı.

Zirvelere yağan kar dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
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