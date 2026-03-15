Alaeddin Yavaşça\'ya Anma Konseri

15.03.2026 16:10
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça'nın 100. doğum yılını kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Türk müziğinin usta isimlerinden Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça'nın 100. doğum yılı dolayısıyla anma konseri verdi.

Şef Mehmet Güntekin yönetimindeki koronun AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirdiği "Alaeddin Yavaşça 100 Yaşında" başlıklı konserde, sanatçının geçmişte az icra edilen Rahatülervah makamındaki klasik takımı dinleyiciyle buluştu.

Programda, Yavaşça'nın yanı sıra onun yetişmesinde etkili olan ustalardan Subhi Ezgi, Zeki Arif Ataergin, Subhi Ziya Özbekkan, Münir Nureddin Selçuk, Refik Fersan, Fehmi Tokay, Sadettin Kaynak gibi sanatçıların eserleri de seslendirildi.

"Geçmiş kültürü günümüze nakleden önemli bir bağlantı noktası"

Konserin şefi Mehmet Güntekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yavaşça'nın Türk müziğinin son dönemindeki en önde gelen bestekar ve icracılarından biri olduğunu, geçmiş kültürü günümüze nakleden çok önemli bir bağlantı noktasını temsil ettiğini söyledi.

Yavaşça'nın, klasik müzik kültürünü Osmanlı'dan Cumhuriyet'e aktaran hocalardan meşkettiğine dikkati çeken Güntekin, "Bu durum ona çok sağlam bir kaynak özelliği kazandırıyor. Çizgi üstü bestekarlığının yanı sıra 'fem-i muhsin' (örnek alınacak icra üslubu) tabir edilen yapısıyla klasik Türk müziği üslubunu en iyi yansıtan solistlerden biridir." dedi.

Güntekin, usta sanatçının 1926 doğumlu olduğunu hatırlatarak, 1 saat 15 dakika süren iki bölümlük konserde 55 kişilik ses ve saz sanatçısıyla sahne aldıklarını kaydetti.

Çocukluğundan itibaren kendisine kılavuzluk eden Yavaşça'nın müzik hayatında özel bir yeri olduğunu vurgulayan Güntekin, usta ismin tüm ses arşivini sağlığında yayımladıklarını sözlerine ekledi.

Yavaşça'nın öğrencilerinden solist Atakan Akdaş da konservatuvar yıllarında tanıştığı Yavaşça'nın üzerinde büyük emeği olduğunu ve böyle bir konserde solist olarak yer almaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Akdaş, "Zeki Arif Ataergin'in 'Beni Firkatinle', Fehmi Tokay'ın 'Kırdın Ümidimi Yıktın', Sadettin Kaynak'ın Karacaoğlan sözleriyle bestelediği 'İncecikten Bir Kar Yağar' ve hocamızın çok sevdiği 'Hatıralar' adlı eserini kıymetli dinleyicilerimizin beğenisine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştığını ve ustasından aldığı meşk silsilesini yeni nesillere aktarmaya gayret ettiğini belirten Akdaş, şefliğini üstlendiği yeni kurulan Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Gençlik Korosunun çalışmalarına başladığını yakında bir konser vereceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

