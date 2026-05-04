52 yaşındaki adam, yolda yürürken tartıştığı çocuklar tarafından darbedildi

Adana’da sokakta yaşayan bir kişi, tartıştığı 3 çocuk tarafından darbedildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

YOLDA YÜRÜRKEN SALDIRDILAR

Olay, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi’nde dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Barınacak evi olmadığı için sokakta yaşayan 52 yaşındaki Aziz Coşkun, yolda yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen 3 çocukla tartıştı. Tartışmanın ardından çocuklar Coşkun’a saldırdı.

YÜZÜNDEN YARALANDI

Yumruk darbeleriyle yaralanan Coşkun’un yüzünden kan geldiği öğrenildi. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE GİTMEYİ REDDETTİ

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Coşkun’un hastaneye gitmek istemediği belirtildi. Yetkililer, Coşkun’un sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

SALDIRI KAMERADA

Olay anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocukların Coşkun’a saldırdığı anlar yer aldı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı. Coşkun, saldırganları tanımadığını belirterek, “Yolda yürüyordum, hiçbir sebep yokken bana saldırdılar” dedi.